Главный дом усадьбы Третьякова отреставрировали в Москве

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что работы стартовали в 2023 году. В рамках реставрации были восстановлены интерьеры 1891–1892 годов, в том числе потолок вестибюля, барельефы грифонов над главным входом, дубовый щитовой паркет, а также потолочная лепнина и исторические розетки.

Также здание, часть которого является объектом культурного наследия, было адаптировано к современному использованию. В частности, в нём появились автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией. , необходимые для безопасной работы библиотеки.

Кроме того, была отремонтирована часть здания, которая не является объектом культурного наследия.

«Вот уже более 100 лет здесь располагается библиотека искусств имени Боголюбова... Вскоре старинный особняк будет готов вновь принимать посетителей», – заключил Емельянов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение трёх лет на территории усадьбы «Кузьминки» отреставрируют 32 памятника архитектуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

