Сергей Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации
Основные изменения коснутся внутреннего пространства Ленинградского вокзала, а историческую часть здания сохранят и отремонтируют, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он осмотрел ход работ вместе с гендиректором, председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.
Собянин отметил, что было принято совместно с РЖД провести масштабную реконструкцию вокзала. Будет проведена реставрация исторического здания, реконструкция одного из трех новый зданий, а также строительство навесов для пассажиров.
Также по плану благоустройство привокзальной площади и ее очистка от избыточной торговли. Смежная станция метро также будет отремонтирована.
Мэр столицы выразил благодарность Белозерову за помощь в обновлении Ленинградского вокзала, а тот, в свою очередь, отметил заслуги Собянина и его команды в развитии железнодорожного каркаса Москвы. Белозеров подчеркнул, что при этом необходимо координировать взаимодействие разных элементов транспортной системы, в частности автоматики.
Основные работы по реконструкции вокзала должны завершиться до конца 2025 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru