Сергей Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

Собянин отметил, что было принято совместно с РЖД провести масштабную реконструкцию вокзала. Будет проведена реставрация исторического здания, реконструкция одного из трех новый зданий, а также строительство навесов для пассажиров.

Также по плану благоустройство привокзальной площади и ее очистка от избыточной торговли. Смежная станция метро также будет отремонтирована.

Мэр столицы выразил благодарность Белозерову за помощь в обновлении Ленинградского вокзала, а тот, в свою очередь, отметил заслуги Собянина и его команды в развитии железнодорожного каркаса Москвы. Белозеров подчеркнул, что при этом необходимо координировать взаимодействие разных элементов транспортной системы, в частности автоматики.

Основные работы по реконструкции вокзала должны завершиться до конца 2025 года.



