Собянин запустил движение на самом протяженном трамвайном маршруте в мире

По его словам, это самый протяжённый городской диаметральный трамвайный маршрут в мире - от метро «Чертановская» до станции Новогиреево МЦД-4 трамваи проезжают 33 км.

Градоначальник отметил, что Т2, связывающий 13 районов Москвы, включает 79 остановок. Пассажирам доступны пересадки на четыре железнодорожных вокзала и 31 станцию метро, МЦК, МЦД и железной дороги.

«Первый диаметр, открытый в ноябре прошлого года, имел огромный успех.... Нет сомнений, что и Т2 будет востребован жителями», - написал Собянин.

Мэр добавил, что на маршруте работают современные трамваи с автономным ходом.

Ранее Собянин заявил, что на Замоскворецкую линию московского метро вышел состав серии «Москва-2026», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».