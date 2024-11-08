Собянин: Запуск новой эстакады увеличит пропускную способность Киевского шоссе

Кроме того, на 87% готов новый автомобильный мост через Москву-реку в районе улицы Мясищева. Он будет соединять Филевский Парк с Хорошево-Мневниками. В настоящий момент здесь выполняют отделочные работы на пешеходном переходе и благоустраивают территорию.

Также заканчиваются монолитные работы в тоннеле на участке Московского скоростного диаметра от МКАД до автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе на пересечении с Симферопольским шоссе. Одновременно начинается монтаж инженерных систем и фасада.

