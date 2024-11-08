Собянин: Запуск новой эстакады увеличит пропускную способность Киевского шоссе

Заканчивается строительство сразу трех важных транспортных объектов, которые формируют новый дорожный каркас столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, скоро в эксплуатацию введут разворотную эстакаду на 51-53-м километрах Киевского шоссе. Собянин указал, что она увеличит пропускную способность самой дороги и юго-западного участка ЦКАД. Удобнее и безопаснее будет выезжать из поселка Селятино на Киевское шоссе в сторону центра и ЦКАД.

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Кроме того, на 87% готов новый автомобильный мост через Москву-реку в районе улицы Мясищева. Он будет соединять Филевский Парк с Хорошево-Мневниками. В настоящий момент здесь выполняют отделочные работы на пешеходном переходе и благоустраивают территорию.

Также заканчиваются монолитные работы в тоннеле на участке Московского скоростного диаметра от МКАД до автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе на пересечении с Симферопольским шоссе. Одновременно начинается монтаж инженерных систем и фасада.

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ФОТО: ТАСС / Максим Блинов
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