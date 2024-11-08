Собянин назвал объекты городского хозяйства, ставшие культурным достоянием

Аккуратное содержание и своевременная модернизация сегодня позволяет использовать исторические объекты коммунального хозяйства Москвы в их первоначальном функционале, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

К примеру, в городе продолжает работать объект культурного наследия «Миусская электрическая трамвайная подстанция, 1904 года архитектор А.И. Рооп». Она снабжает электричеством трамвайную контактную сеть в Тверском районе. Главный фасад здания в стиле эклектики начала XX века удалось сохранить почти без изменений. Внутренне пространство претерпело изменения, однако своды Монье на первом этаже были сохранены.

Подстанция «Центральная» АО «ОЭК» работает в Москве уже 94 года и является одним из старейших действующих электросетевых объектов страны. Она входит в энергетический кластер на Раушской набережной, где находится старейшая действующая электростанция России ГЭС-1 имени П.Г. Смидовича ПАО «Мосэнерго». В ближайшее время на объекте начнут работы по реконструкции, в ходе которой в подстанции установят современную автоматизированную систему управления.

Функционирует в Москве и объект культурного наследия «Шлюз на реке Яузе», которому на данный момент более 80 лет. Шлюз входит в состав Сыромятнического гидроузла. Гидротехническое сооружение сохранилось в неизменном виде, ежегодно механизмы проверяют, также следят, чтобы они оставались в исправном состоянии.

Еще одно уникальное инженерное сооружение находится в музее-заповеднике «Царицыно». Плотина, построенная еще в XVIII веке, образует Верхний Царицынский пруд и отделяет его от Нижнего Царицынского пруда. В 2021 году в столице провели реконструкцию объекта, укрепив основные конструкции.

Бывший Московский газовый завод рядом с Садовым кольцом и набережной Яузы в 2011 году превратили в креативный кластер. Сегодня на территории расположен творческий квартал «Арма». Во многом атмосферу объекта задают исторические газгольдеры, спроектированные архитектором Рудольфом Бернгардом.

