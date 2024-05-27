Собянин: В районе Марьино в этом году будет благоустроено пять улиц

По его словам, что это улицы Донецкая, Маршала Голованова, Новомарьинская и Подольская, а также Перервинский бульвар и Проектируемый проезд №769.

В ходе осмотра работ по благоустройству улицы Донецкой градоначальник уточнил, что здесь предусмотрен ремонт проезжей части и тротуаров, а также устройство газонов, замена остановок, модернизация освещения, установка лавочек.

«Закончить планируем к осени», — написал Собянин.

Также он указал, что в работах, которые ведутся на улице Донецкой задействованы 217 человек и 48 единиц спецтехники.

Ранее Собянин заявил, что детский сад в посёлке Марьино в ТиНАО будет введён в эксплуатацию в сжатые сроки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».