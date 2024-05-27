Собянин: В районе Марьино в этом году будет благоустроено пять улиц
Пять крупных улиц благоустроят в московском районе Марьино в 2024 году. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, что это улицы Донецкая, Маршала Голованова, Новомарьинская и Подольская, а также Перервинский бульвар и Проектируемый проезд №769.
В ходе осмотра работ по благоустройству улицы Донецкой градоначальник уточнил, что здесь предусмотрен ремонт проезжей части и тротуаров, а также устройство газонов, замена остановок, модернизация освещения, установка лавочек.
«Закончить планируем к осени», — написал Собянин.
Также он указал, что в работах, которые ведутся на улице Донецкой задействованы 217 человек и 48 единиц спецтехники.
Ранее Собянин заявил, что детский сад в посёлке Марьино в ТиНАО будет введён в эксплуатацию в сжатые сроки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru