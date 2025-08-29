Собянин: За год работы парк «Яуза» стал популярным местом отдыха москвичей
Создание Парка «Яуза» — крупнейшего линейного парка — завершили в Москве в прошлом году, работы на территории площадью около 360 га велись девять лет. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
«Единый рекреационный маршрут вытянулся на 20 километров от Ростокинского акведука до МКАД, с выходом к Лосиному Острову, Главному ботаническому саду РАН, парку «Сокольники» и ВДНХ», - отметил градоначальник.
В шаговой доступности от парка проживает более 1 млн москвичей, у которых появилось уникальное пространство для отдыха и занятий спортом. Текущий год стал первым сезоном полноценной работы парка. Здесь доступно более 40 километров прогулочных дорожек и троп, 16-километровый эколого-просветительский маршрут в живописных местах пойм рек Яузы и Чермянки, почти 20 км беговых и 17 км велодорожек. Кроме того, в парке создали возможности для занятий спортом - свыше ста площадок с различными снарядами и тренажерами, скейт-парки и памп-треки, пространства для командных видов спорта.
В Парке «Яуза» есть и уникальный дерт-трек с земляными холмами-препятствиями для катания на BMX или горных велосипедах, панда-парк с трассами протяженностью порядка 300 метров, два пирса для любителей байдарок и сапов на правом берегу реки Чермянки. Ребятам всех возрастов доступны более 50 игровых площадок, для владельцев собак оборудовали зоны для выгула питомцев и уникальный кинологический парк.
В «Яузе» проходят праздники, чемпионаты и выставки, тренировки и мастер-классы. Так, в мае состоялся Второй открытый чемпионат РКФ по аджилити на «Кубок Столицы», в июне - семейно-спортивный праздник «Хвостатые старты» и Первый открытый чемпионат РКФ по обидиенс (выполнению команд). В рамках проекта «Лето в Москве» на площадках проводятся бесплатные тренировки по фитнесу и баскетболу. В свою очередь, в экоцентре «Яуза» юным горожанам рассказывают, как инновации помогают охранять окружающую среду. Экспозиция разделена на тематические зоны «Природа», «Человек», «Город», «Экотехнологии», «Профлаборатория».
