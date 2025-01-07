Собянин: За год москвичи отправили на благотворительность более 374 млн рублей

Уточняется, что некоммерческим организациям (НКО) было направлено более 74 млн рублей, и ещё свыше 300 млн рублей пожертвовали участники городской программы лояльности «Миллион призов».

«Горожане помогают детям, людям старшего возраста, многодетным семьям, участникам СВО, образовательным, научным и экологическим программам, бездомным животным», – написал Собянин.

В частности, на переданные НКО средства были организованы летний инклюзивный лагерь для игроков детских команд по адаптивному хоккею со всей России, а также тьюторское сопровождение для детей с расстройствами аутистического спектра.

Ранее двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева заявила «Радиоточке НСН», что намерена создать собственный проект, который будет направлен на помощь нуждающимся.

