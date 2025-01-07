Собянин: За год москвичи отправили на благотворительность более 374 млн рублей
Сумма средств, которые москвичи пожертвовали на благотворительность в 2024 году, превысила 374 млн рублей. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Уточняется, что некоммерческим организациям (НКО) было направлено более 74 млн рублей, и ещё свыше 300 млн рублей пожертвовали участники городской программы лояльности «Миллион призов».
«Горожане помогают детям, людям старшего возраста, многодетным семьям, участникам СВО, образовательным, научным и экологическим программам, бездомным животным», – написал Собянин.
В частности, на переданные НКО средства были организованы летний инклюзивный лагерь для игроков детских команд по адаптивному хоккею со всей России, а также тьюторское сопровождение для детей с расстройствами аутистического спектра.
Ранее двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева заявила «Радиоточке НСН», что намерена создать собственный проект, который будет направлен на помощь нуждающимся.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru