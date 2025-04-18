Собянин: За 5 лет количество операций по трансплантации в Москве выросло на 73%

Сегодня в столице проживает более шести тысяч людей с пересаженными органами, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, за пять лет количество операций по трансплантации органов в московских больницах выросло на 73%: с 427 случаев до 739 в год.

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Ключевым элементом городской службы трансплантологии стал недавно созданный Московский координационный центр органного донорства. Он функционирует на базе ММНКЦ им. С.П. Боткина и взаимодействует с более чем 20 медицинскими организациями Москвы.

Сроки ожидания трансплантации в Москве значительно ниже, чем во многих странах. В случае с печенью — в среднем 5 месяцев, с почкой — в среднем не больше 12 месяцев. При этом по миру средние сроки ожидания донорских органов составляют от 3 до 5 лет.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов

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