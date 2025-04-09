Собянин: Москва приглашает разработчиков цифровых решений в медицине

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичные разработчики могут присоединиться к инновационному развитию столичной медицины и предложить свои цифровые решения в здравоохранении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что система здравоохранения должна идти в ногу со временем, поэтому необходимо внедрять передовые решения.