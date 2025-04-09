Собянин: Москва приглашает разработчиков цифровых решений в медицине

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичные разработчики могут присоединиться к инновационному развитию столичной медицины и предложить свои цифровые решения в здравоохранении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что система здравоохранения должна идти в ногу со временем, поэтому необходимо внедрять передовые решения.

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В список приоритетных направлений входят сервисы для пациентов, которые помогут получать онлайн-консультации, составлять план лечения, искать врача и вести дневник здоровья под контролем медика. Помимо прочего, это и технологии, позволяющие дистанционно мониторить здоровье, а также автоматизированные системы, обеспечивающие деятельность медицинских организаций.

Разработчики могут подать заявку на платформе, а отобранные проекты протестируются на базе городских клиник и получат поддержку на всех этапах апробации. Лучшие из разработок войдут в систему здравоохранения Москвы.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:МедицинаСобянин

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