Собянин: За 2024 год в Москве благоустроен ряд территорий возле университетов

В Москве в этом году благоустроили ряд территорий, которые прилегают к университетам, рассказал мэр российской столицы в своем Telegram-канале.

Он отметил, что был приведен в порядок сквер у главного здания МГУ и несколько улиц – Менделеевская, Академика Хохлова и Лебедева. В том числе восстановили исторический облик фонарей – заменили поврежденные элементы, а также вернули фонарям оригинальный цвет. На улице Миклухо-Маклая возле РУДН обустроили два наземных пешеходных перехода, расширили тротуары, установили новое освещение, высадили деревья и разбили газон.