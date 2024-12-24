Собянин: За 2024 год в Москве благоустроен ряд территорий возле университетов
В Москве в этом году благоустроили ряд территорий, которые прилегают к университетам, рассказал мэр российской столицы в своем Telegram-канале.
Он отметил, что был приведен в порядок сквер у главного здания МГУ и несколько улиц – Менделеевская, Академика Хохлова и Лебедева. В том числе восстановили исторический облик фонарей – заменили поврежденные элементы, а также вернули фонарям оригинальный цвет. На улице Миклухо-Маклая возле РУДН обустроили два наземных пешеходных перехода, расширили тротуары, установили новое освещение, высадили деревья и разбили газон.
Кроме того, обновили пространство возле Московского государственного технического университета имени Баумана. Там установили лавочки и освещение, высадили газон, а также сделали комфортный пешеходный маршрут от главного корпуса университета до факультета энергомашиностроения.
В свою очередь на территории Российского биотехнологического университета было создано три функциональные зоны для студентов и жителей города.
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