Собянин: Девять общественных пространств благоустроили в ЮВАО в этом году

Он отметил, что были благоустроены два катка, спортивный кластер, две пешеходные зоны, три сквера и парк. В Рязанском районе сквер имени Федора Полетаева привели в порядок, для прогулок с детьми было создано большое игровое пространство. Теперь на спортплощадке есть тренажеры для всех групп мышц и комплекс «Русский ниндзя» с турниками, гимнастическими кольцами, рукоходами и панелями для отработки навыков скалолазания.

По словам Собянина, по периметру площадок поставили удобные скамейки для тихого отдыха и круглые лавочки. В свою очередь в районе Люблино выполнили работы на Аллее молодых семей в пешеходной зоне 40-квартала. А в районе Лефортово рядом с Екатерининским дворцом преобразился Краснокурсантский сквер.

