Собянин: За 15 лет число многодетных семей в Москве выросло в 3,5 раза
Число многодетных семей в Москве за последние 15 лет выросло в 3,5 раза. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, это заслуга самих родителей, а также государства, уделяющего огромное внимание и поддержке многодетных семей.
В День семьи, любви и верности он указал, что в столице для них создана целая система поддержки и льгот. Это пособия, компенсации и прочая помощь в сфере образования, здравоохранения и культуры, а также содействие в улучшении жилищных условий.
«Главное — мы создали среду, в которой комфортно и безопасно жить, получать хорошее образование и медицинское обслуживание. Мы заботимся о семьях на всех этапах воспитания детей», - написал мэр.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением обнулить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей, сообщает RT.
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