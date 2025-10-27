Собянин: За 10 лет mos.ru стал ядром цифровой экосистемы Москвы

Большинство - 91% - москвичей активно используют электронные сервисы в столице, возможность получать услуги не выходя из дома доступна горожанам с 2011 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В 2015 г. мы запустили обновленную версию портала Правительства Москвы —mos.ru. Сегодня – спустя 10 лет – mos.ru является ядром цифровой экосистемы Москвы, предоставляющей более 450 различных услуг и сервисов», - отметил градоначальник.

По количеству услуг в электронном виде порталу нет равных среди аналого в России в мире. Число обращений за десятилетие увеличилось в 10 раз, с 80 млн запросов в год до 852 млн. Всего с 2011 года сервис обработал свыше 5,5 млрд запросов. Для получения услуг москвичи могут воспользоваться не только mos.ru, но и удобными мобильными приложениями. В их числе «Моя Москва», «Госуслуги Москвы», «ЕМИАС.ИНФО», «Московская электронная школа», «Мой id».

На портале ежедневно публикуют более 140 новостных материалов о Москве, они структурированы по районам и позволяют получать актуальную информацию. Также на mos.ru доступны медиабанк «Мосфото» с роликами и фотографиями, актуальная информация о более чем 13,2 тысячи учреждений и организаций столицы, раздел «Помощь» с более 430 инструкций по ключевым вопросам и жизненным ситуациям большого города.

Кроме того, портал стал единой точкой доступа к крупнейшим программам и проектам - например, программе реновации, «Московская электронная школа», «Активный гражданин», «Московское долголетие», «Электронный дом», «Московские ярмарки». Также это удобная и надежная платежная площадка, позволяющая оплатить счета и штрафы, пополнить карту «Тройка» или парковочный счет. Портал мos.ru постоянно развивается, в последние годы здесь появилось множество оригинальных и популярных сервисов.

