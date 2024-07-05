Собянин: Выручка московских компаний в сфере искусства увеличилась почти вдвое
Выручка московских компаний индустрии искусства за три года увеличилась почти вдвое - с 2,5 до 4,8 миллиарда рублей. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в столице создана целая система развития молодых специалистов. Это, в том числе, программа Агентства креативных индустрий «Арт-сезоны», благодаря которой можно бесплатно участвовать в крупнейших ярмарках и маркетах современного искусства.
Также в систему входит знакомящий с авторским и прочими интеллектуальными правами онлайн-курс «Креатус онлайн», и проект «Арт.Практикум», позволяющий получить инструменты и знания, необходимые для успешного продвижения своих работ не только в России, но и за рубежом.
«Развитие арт-индустрии стимулирует экономический рост и приток инвестиций, даёт городу новые рабочие места», — заключил градоначальник.
Ранее Собянин объявил о старте приёма заявок на новый проект «Искусство в метро», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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