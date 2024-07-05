Собянин: Выручка московских компаний в сфере искусства увеличилась почти вдвое

По его словам, в столице создана целая система развития молодых специалистов. Это, в том числе, программа Агентства креативных индустрий «Арт-сезоны», благодаря которой можно бесплатно участвовать в крупнейших ярмарках и маркетах современного искусства.

Также в систему входит знакомящий с авторским и прочими интеллектуальными правами онлайн-курс «Креатус онлайн», и проект «Арт.Практикум», позволяющий получить инструменты и знания, необходимые для успешного продвижения своих работ не только в России, но и за рубежом.

«Развитие арт-индустрии стимулирует экономический рост и приток инвестиций, даёт городу новые рабочие места», — заключил градоначальник.

Ранее Собянин объявил о старте приёма заявок на новый проект «Искусство в метро», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

