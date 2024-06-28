Собянин: Московскому продюсерскому центру исполнилось 10 лет
Московский продюсерский центр отмечает свое десятилетие. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, все годы своей работы Моспродюсер помогает молодым талантам делиться своим творчеством с аудиторией и открывает для них знаковые городские площадки. Центр реализовал более 40 проектов в Москве по трем основным направлениям: музыка, арт, театр.
В частности, в рамках проекта «Лайн-ап #Моспродюсер» исполнители могут покорить большие столичные сцены. Более 50 музыкантов выступили перед многотысячной аудиторией наряду с известными артистами. Проект «Уличный артист» позволяет музыкантам, танцорам, чтецам и другим деятелям искусств продемонстрировать свои таланты на 42 площадках Москвы. Кроме того, действуют всероссийские арт-проекты «Контуры культуры» и «Искусством вовнутрь», победители которых создали 84 авторские росписи в интерьерах учреждений культуры.
Резидентами Моспродюсера являются свыше пяти тысяч артистов, в мероприятиях центра участвуют представители 300 городов 30 государств.
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