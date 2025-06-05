Собянин: Выпуск машин и оборудования, включая роботов, в Москве вырос на 14,3%

Робототехническая индустрия продолжает динамично развиваться в Москве, производство автоматизированных систем быстро и уверенно растет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Так, в первом квартале года производство машин и оборудования, в том числе роботов, увеличилось на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Роботы задействованы в различной деятельности, они заменяют людей на опасных производственных участках и избавляют от рутинных задач.

Как отметил мэр, компания «ТЕХНОРЭД» создает готовые «коробочные» роботизированные системы, в числе которых автоматизированные сварочные комплексы, роботизированные операторы станков, паллетайзеры. Роботы позволяют в среднем в 2-3 раза повысить производительность труда. Компания увеличила объем выпуска продукции на 50%, в ее активе свыше 20 запатентованных разработок. В мае она открыла производственную площадку по выпуску российских промышленных роботов на площадке ОЭЗ «Технополис Москва».

В свою очередь, Ronavi Robotics группы «Роснано» выпускает логистических роботов для автоматизации складов и производств, которые способны комплектовать и перемещать грузы, сортировать посылки, заменить главный конвейер. Компания роботизировала склад производителя спецодежды в Москве площадью около 7,5 тысячи квадратных метров, поставив 48 роботов, 10 зарядных станций, 4 станции комплектации.

Кроме того, UVL Robotics разрабатывает интеллектуальные решения для складской и транспортной логистики. Благодаря системе инвентаризации на базе дронов пересчет товарных остатков можно проводить в десять раз быстрее и в пять раз эффективнее, чем традиционными методами. Роботы распознают объекты встроенным сканирующим модулем и считывают маркировку на контейнерах, обрабатывая до 1,5 тысячи палет в час. Компания выпустила новую усовершенствованную модель системы, которая легче, проще в управлении, удерживает высоту, сохраняет информацию и быстро передает ее по сети.

В свою очередь, «Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники» производит многофункциональные роботизированные комплексы, включая роботов-саперов, мобильные роботизированные установки пожаротушения, робота-амфибию для работы на суше и на глубине до 4 метров под водой.

При этом компания «ЭРлаб» создает роботов для сельского хозяйства, заменяющих до 15 сотрудников и способных обработку до 8 гектаров за час. Среди разработок - робот-опрыскиватель и робот-пропольщик.

