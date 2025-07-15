Собянин: Все школы и детсады в Москве строят с учетом современных требований

Градоначальник отметил, что при строительстве в школах оборудуются универсальные и специализированные кабинеты, а в детских садах возводят спортивные площадки и пространства для всестороннего развития малышей.

«Все здания строятся с учётом современных требований. Это просторные и светлые помещения с продуманным зонированием и всем необходимым оборудованием»», — указал Собянин.

Мэр добавил, что за указанный период в новых образовательных учреждениях было создано свыше 100 тысяч мест для школьников и дошколят.

Ранее Собянин заявил, что в районе Соколиная Гора построят детский сад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

