Овчинский: В Очаково-Матвеевском по реновации открылись 14 социально-бытовых объектов

На первых этажах новых жилых домов, построенных по программе реновации ветхого жилья в районе Очаково-Матвеевское (ЗАО), открылись 14 объектов социально-бытового назначения, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

На нежилых первых этажах открываются кафе, магазины, досуговые центры, аптеки, центры информирования по переселению и другие объекты.

По словам Овчинского, в районе под заселение переданы семь ЖК. Из 14 помещений девять заняли магазины, кроме того, здесь открылись пункт выдачи заказов, салон красоты, кафе и другие объекты. «Всего в рамках программы реновации на первых этажах жилых комплексов предусмотрено строительство около восьми тысяч нежилых помещений, в которых будет создано более 200 тысяч рабочих мест», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за первое полугодие 2025 года. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилья соответствуют инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

