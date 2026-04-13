Собянин: Городские проекты помогают растить кадры для строительной отрасли

Москва активно поддерживает молодых специалистов в отрасли строительства, Комплекс градостроительной политики и строительства столицы реализует ряд студенческих проектов, помогающих будущим профессионалам как можно раньше определиться с карьерной траекторией. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Так, в Москве действует флагманский проект в области архитектурного образования — фестиваль «Открытый город». В этом году он пройдет уже в 11-й раз.

«С 2024 года его важной частью стал детский трек. Под руководством наставников заинтересованные школьники выполняют реальные проекты: от уютных зон отдыха до современных медиатек в своих же школах. Ребята проходят путь настоящего «взрослого» заказа — от идеи до защиты проекта на престижных площадках вроде Гостиного двора», - отметил Собянин.

В числе лучших работ прошлых лет — школьная зона тихого отдыха с гамаками и живыми растениями, школьная медиатека по мотивам станции метро «Новослободская», коворкинг «В облаках» для занятий и общения с огромным столом-облаком.

Для студентов фестиваль «Открытый город» становится масштабной междисциплинарной платформой, объединяющей 20 вузов. Ежегодно около тысячи учащихся могут поработать плечом к плечу с признанными мастерами. Под руководством кураторов команды разрабатывают проектные решения по реальным запросам города. Лучшие проекты выставляют в Музее архитектуры имени А.В. Щусева. Ряд разработок становятся основой для реальных городских решений — так, в 2019 году студенты и четыре ведущих архитектурных бюро разработали методичку по работе с памятниками архитектуры, в 2023-м идеи воркшопа о гибридных образовательных пространствах использовали для реальных проектных предложений по использованию спортивной инфраструктуры школы всеми жителями района.

Также Собянин рассказал о практиках, которые становятся важным этапом погружения в профессию. Например, Департамент городского имущества заключил договоры с 23 столичными вузами, и в 2025 году практику здесь прошли 270 человек. Аналогичную работу проводят в подведомственных организациях, в том числе «МосгорБТИ», где практику проходят будущие специалисты по направлениям «Землеустройство и кадастры», «Геодезия и дистанционное зондирование», «Прикладная геодезия», «Архитектура». Студенты участвуют в живых процессах, проводят обмеры объектов, сверку параметров и составляют чертежи.

Для тех, кто готов к полноценной работе, столица запустила проект «Открытый отбор». Конкурс помогает выпускникам строительных специальностей найти первое рабочее место, а застройщикам — перспективных профессионалов. Отбор проходит в три этапа, подать заявку могут выпускники, специалисты, студенты, а также слушатели строительных колледжей и производители работ.

Чтобы объединить начинающих специалистов, в Москве проводят карьерные дни с экспресс-собеседованиями с крупнейшими работодателями и масштабные слеты молодых профессионалов. Слет в этом году будет посвящен 70-летию Дня строителя, в рамках события запланированы квизы и квесты.

