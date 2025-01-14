Собянин: Школьники Москвы завоевали 24 награды на международных олимпиадах

Мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил московских учащихся и выпускников школ с успешным выступлением на международных предметных олимпиадах в прошлом году и вручил им благодарственные письма. Церемония награждения состоялась в Белом зале мэрии Москвы.

Сергей Собянин вручил городские премии в области журналистики

Собянин отметил, что столичная система образования работает очень эффективно, поэтому свыше половины всех победителей международных олимпиад национальной сборной – это учащиеся города Москвы. В этом, указал мэр, заслуга педагогов, которые вложили в ребят труд, знания и умения, а также самих учащихся и их родителей.

Мэр выразил надежду, что награжденные учащиеся воспользуются городскими возможностями и после получения высшего образования свяжут свою дальнейшую деятельность с Москвой.

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:МоскваСергей Собянин

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