Собянин: Школьники Москвы завоевали 24 награды на международных олимпиадах

Собянин отметил, что столичная система образования работает очень эффективно, поэтому свыше половины всех победителей международных олимпиад национальной сборной – это учащиеся города Москвы. В этом, указал мэр, заслуга педагогов, которые вложили в ребят труд, знания и умения, а также самих учащихся и их родителей.

Мэр выразил надежду, что награжденные учащиеся воспользуются городскими возможностями и после получения высшего образования свяжут свою дальнейшую деятельность с Москвой.

