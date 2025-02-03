Собянин вручил подарок 200-тысячному москвичу, получившему жилье по реновации

В рамках встречи с новоселами жилого комплекса в районе Коптево, который был возведён по реновации, градоначальник отметил, что здесь было мало стартовых площадок для запуска программы.

«Но тем не менее мы активно начали. И вот больше тысячи человек из Коптева уже переселились... сейчас активнее все будет происходить», - указал Собянин.

Отмечается, что в программу реновации, утверждённую в августе 2017 года, включили около 350 тысяч квартир. В настоящее время её выполнение полностью завершено в Раменках, Северном, Молжаниновском, Коммунарке, Старом Крюкове, Южном Медведкове и Ясеневе.

Ранее заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов заявил, что столичная программа реновации выйдет на самоокупаемость до 2031 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

