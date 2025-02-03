Собянин вручил подарок 200-тысячному москвичу, получившему жилье по реновации
Автомобиль «Москвич» подарили Виталию Сухову, который стал 200-тысячным жителем столицы, получившим жилье по прогремме реновации. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В рамках встречи с новоселами жилого комплекса в районе Коптево, который был возведён по реновации, градоначальник отметил, что здесь было мало стартовых площадок для запуска программы.
«Но тем не менее мы активно начали. И вот больше тысячи человек из Коптева уже переселились... сейчас активнее все будет происходить», - указал Собянин.
Отмечается, что в программу реновации, утверждённую в августе 2017 года, включили около 350 тысяч квартир. В настоящее время её выполнение полностью завершено в Раменках, Северном, Молжаниновском, Коммунарке, Старом Крюкове, Южном Медведкове и Ясеневе.
Ранее заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов заявил, что столичная программа реновации выйдет на самоокупаемость до 2031 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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