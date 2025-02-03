Овчинский: В Москве на Восточной улице по программе реновации построят жилой дом
В Даниловском районе столицы по программе реновации стартовало строительство дома общей площадью свыше 28 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
По его словам, новостройка на 255 квартир площадью свыше 14 тысяч квадратных метров появится по адресу улица Восточная, земельный участок 1.
«В ней будет предусмотрена подземная парковка. В подъездах оборудуют помещения для консьержа и колясочные. На нижних нежилых этажах разместят помещения для магазинов и пунктов выдачи заказов. При этом пять квартир адаптируют для маломобильных граждан», - добавил Овчинский.
Чиновник также сообщил, что все квартиры в новостройке будут сданы с готовой улучшенной отделкой, не требующей допремонта. Отмечается, что в помещениях установят осветительные приборы, кухонные мойки, плиты, сантехнику и другое необходимое оборудование.
Овчинский подчеркнул, что для внешней отделки здания строители будут использовать систему вентилируемого фасада из фиброцементных плит, на которых установят корзины для кондиционеров. По его словам, входная группа в новостройке будет оформлена витражным остеклением, а во дворе здания разместят две игровые площадки и спортзону.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин призвал вдвое нарастить темпы реализации программы реновации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru