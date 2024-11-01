Собянин вручил государственные и городские награды заслуженным москвичам

Среди награжденных — медики, ветераны боевых действий, учителя и деятели культуры, удостоенные орденов, медалей и почетных званий за добросовестный труд и заслуги перед Отечеством.

Собянин отметил важную роль Москвы в поддержке стабильности и экономики страны, а также поблагодарил награжденных за их труд, передает «Радиоточка НСН».

