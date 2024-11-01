Собянин вручил государственные и городские награды заслуженным москвичам
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные и городские награды жителям столицы, отличившимся в различных областях, от здравоохранения до культуры.
Награды получили сотрудники науки, образования, медицины и других отраслей, внесшие значительный вклад в развитие страны и Москвы.
Среди награжденных — медики, ветераны боевых действий, учителя и деятели культуры, удостоенные орденов, медалей и почетных званий за добросовестный труд и заслуги перед Отечеством.
Собянин отметил важную роль Москвы в поддержке стабильности и экономики страны, а также поблагодарил награжденных за их труд, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru