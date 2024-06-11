Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам

На церемонии, которая прошла в Белом зале столичной мэрии, градоначальник выразил благодарность присутствующим за их труд на благо Москвы и России.

В частности, Собянин вручил ордена Александра Невского и Дружбы, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль Луки Крымского, почётные знаки «Заслуженный учитель города Москвы», почётные звания «Почетный работник транспорта города Москвы» и «Почетный работник культуры города Москвы», почетные звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ», «Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный врач РФ», «Заслуженный строитель РФ».

Группа выдающихся москвичей была награждена знаком отличия «За заслуги перед Москвой», знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» ХL лет и знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» L лет. Последним была награждена в том числе народная артистка РФ Ирина Муравьева.

«Поздравляю вас с заслуженными наградами... Огромное спасибо вам за ваш талант, за ваше трудолюбие, за ваше участие в развитии нашего любимого города и страны», – отметил мэр, который по указу президента РФ также вручил благодарности и почетные грамоты.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».