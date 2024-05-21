Собянин: В «Зарядье» пройдет форум будущего БРИКС «Облачный город»
Международный форум инноваций БРИКС «Облачный город» пройдёт в столичном «Зарядье» 18–19 сентября 2024 года. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что участие во встрече примут эксперты из более чем 30 государств. Это представители стран БРИКС, Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ.
Градоначальник указал, что ключевая тема форума — «Инновации в облачных городах: будущее мегаполисов БРИКС». Эксперты обсудят концепцию умного города, финансовые технологии, ретейл и энергетику.
Кроме того, в рамках мероприятия будет организована выставка, посвящённая городам будущего, московские компании покажут новейшие экотехнологии, состоится вручение Всемирной премии инноваций — World Innovation Award, а также будет представлен индекс технологического и пространственного развития мировых городов — Urban Innovation Environment Index 2024.
«Приглашаем представителей органов власти, руководителей бизнеса, научного сообщества и лидеров мнений», — заключил мэр Москвы.
Ранее Собянин заявил, что на ВДНХ в павильоне «Умный город» появилась экспозиция, которая посвящена истории цифровизации российской столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru