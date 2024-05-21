Собянин: На днях открытых дверей в колледжах Москвы расскажут о 171 профессии

Серию дней открытых дверей организуют колледжи российской столицы. Школьники получат возможность познакомиться с более 170 профессиями и специальностями.

Мероприятия анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин. Будут организованы мастер-классы, чтобы можно было на практике освоить навыки в различных областях. Например, 23 мая потенциальных абитуриентов колледжей научат правилам сервировки стола, 25 мая они смогут узнать о кассовых операциях и финансовых системах.

Московские колледжи будут работать с учетом запросов работодателей

С принципами работы в программе Adobe Illustrator школьников познакомят 1 июня. В роли слесарей-сборщиков беспитоников можно будет попробовать себя 15 июня, рассказал градоначальник. В ходе дней открытых дверей со школьниками пообщаются опытные преподаватели.

Полное расписание встреч опубликовано на сайте dod.mcrpo.ru, там же можно подобрать колледж для посещения.

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ФОТО: Mos.ru
ТЕГИ:ШкольникиМоскваКолледжи

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