Собянин: В ЮВАО завершили 58 проектов по улучшению дорожного движения

На юго-востоке Москвы в 2025 году реализовали 58 проектов, направленных на улучшение дорожного движения. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Так, в Лефортове на шоссе Энтузиастов по просьбе жителей обустроили новый пешеходный переход. В Рязанском районе после обращения москвичей был создан дополнительный пешеходный переход у дома 6 на улице 4-й Новокузьминской. При этом по шести адресам обустроили новые островки безопасности, которые позволяют разделять потоки машин и пешеходов. Один из них появился в районе Выхино-Жулебино на улице Генерала Кузнецова.

Кроме того, в городе на 14 участках дорог провели переразметку. В результате были добавлены новые полосы, повышена пропускная способность и созданы альтернативные маршруты движения. Один из наиболее значимых проектов — участок протяженностью в 1 км вдоль внутренней стороны Третьего транспортного кольца в Южнопортовом районе, здесь увеличили число полос для движения с четырех до пяти. Пропускная способность магистрали значительно возросла, время в пути уменьшилось на 15–20 процентов.

Также дополнительная полоса движения появилась в районе Выхино-Жулебино на улице Генерала Кузнецова от дома 65/32 на улице Привольной до перекрестка с ней. За счет переразметки потоки разделили, они не мешают друг другу: средняя полоса предназначена для прямого проезда, поворот на Привольную возможен только с крайней правой. Пропускная способность участка увеличилась почти в 1,5 раза.

На четырех участках у социальных объектов был скорректирован скоростной режим. В районе Люблино на Совхозной улице максимально разрешенную скорость снизили с 60 до 30 километров в час. Аналогичные ограничения ввели в Кузьминках на участке Есенинского бульвара от улицы Юных Ленинцев до улицы Федора Полетаева.

На четырех сложных перекрестках добавили вафельную разметку. Так, ее нанесли на пересечении улиц Маршала Полубоярова и Привольной, перекрестке Марьинского бульвара и дублера Люблинской улицы.

В свою очередь, в Рязанском районе на 2-й Институтской улице ввели одностороннее движение. Также на улице появилось 86 парковочных мест, девять из них - для водителей с инвалидностью.

Кураторы ЦОДД продолжают учитывать обращения москвичей и улучшать дорожное движение на улицах столицы.

