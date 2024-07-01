Собянин: В ТиНАО за 12 лет построено 197 социальных объектов

За последние 12 лет в Москве было создано два новых административных округа — Троицкий и Новомосковский, в которых появилось 197 социальных объектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Новые округа получают комплексное развитие: в них создаются районы с новыми рабочими местами и комфортной инфраструктурой.