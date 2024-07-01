Собянин: В ТиНАО за 12 лет построено 197 социальных объектов
За последние 12 лет в Москве было создано два новых административных округа — Троицкий и Новомосковский, в которых появилось 197 социальных объектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Новые округа получают комплексное развитие: в них создаются районы с новыми рабочими местами и комфортной инфраструктурой.
За это время возведено более 197 социальных зданий, в том числе с помощью инвесторов. Так, было построено более 140 объектов образования, 14 спортивных сооружений, 26 учреждений здравоохранения, шесть центров «Мои документы», а также два культурных центра и офиса.
Собянин подчеркнул, что до конца 2024 года планируется завершение строительства еще 23 образовательных объектов. В их числе новая поликлиника в районе Филимонковский, три спорткомплекса во Внуково, Троицке и Филимонковском, а также культурно-досуговый центр в Краснопахорском районе.
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