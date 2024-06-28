Собянин: Новый учебный корпус в Чертанове Южном откроется в сентябре

По его словам, здание в составе жилого комплекса, рассчитанное на 620 детей, «построил и передал городу инвестор». При строительстве были использованы современные материалы и технологии, благодаря чему объект соответствует стандарту «Московская школа».

Отмечается, что в трёхэтажном корпусе есть в том числе IT-полигон, робокласс, помещение для шахматного кружка, медицинский и инженерный лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, а также спортивный и актовый залы.

Кроме того, на образовательного учреждения имеются спортивная зона с беговой дорожкой и площадки для игр в теннис, баскетбол и бадминтон.

Ранее Собянин заявил, что с 2011 года в столице построили более 200 объектов спорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».