Собянин: В Щербинке появится спортивный комплекс и многофункциональный центр
Правительство Москвы одобрило планы строительства шести объектов общественно-деловой и социальной инфраструктуры. Постановление подписал мэр города Сергей Собянин.
Проекты реализуют за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда.
Так, в Щербинке появится физкультурно-оздоровительный комплекс и многофункциональный центр, офисно-деловой центр построят в районе Внуково, многофункциональный комплекс появится также в районе Ново-Переделкино ЗАО. В Печатниках построят образовательную организацию на 925, а образовательная организация на 550 мест будет построена в районе Коммунарка.
В проекте «Активный гражданин» ранее началось голосование «Лучший реализованный проект в области строительства», где граждане могут дать свою оценку новым объектам.
Мэр отметил, что конкурс проходит уже в 25-й раз, и за все время его проведения в нем поучаствовали 3,6 тысячи проектов.
В 2024 году 137 объектов подали заявку на участие, что стало рекордом. Среди них транспортные, жилищные, коммерческие и спортобъекты. Самой популярной номинацией стала «Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования», в которой представлено 19 проектов.
Собянин подчеркнул, что авторы лучших работ будут награждены в преддверии Дня строителя.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru