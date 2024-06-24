Собянин сообщил о завершении строительства культурного центра в селе Кленово
Культурный центр в районе Вороново в ТиНАО откроется уже в июле 2024 года, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, культурный центр уже полностью готов. Возводили его за счет средств Адресной инвестиционной программы полностью из российских материалов. Так, в новом двухэтажном здании разместится зрительный зал на 278 гостей, залы хореографии и балета, класс вокала, швейная и столярная мастерские, а также студии изобразительного искусства.
Возведение культурного центра стало частью проекта развития Троицкого и Новомосковского административных округов, добавил градоначальник.
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