Собянин: В рамках нацпроекта в больницах Москвы появились роботы-доставщики

Он уточнил, что устройства в пилотном режиме начали использовать в ГКБ №15 имени О.М. Филатова и ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова. В частности, роботы-доставщики перевозят пробы биоматериалов и расходные материалы в лабораторию, а также лекарства из аптеки в отделение.

«Перед запуском специалисты проработали все необходимые маршруты... А сотрудники стационаров прошли специальное обучение... и управляют доставкой с помощью смартфонов», - отметил мэр.

Градоначальник добавил, что новый проект запущен с целью ускорения логистики внутри больницы, благодаря чему медработники смогут уделять больше времени пациентам.

Ранее Собянин заявил, что все взрослые стационары Москвы были подключены к сервису СМС-информирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».