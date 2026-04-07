Собянин: В рамках нацпроекта в больницах Москвы появились роботы-доставщики
Роботы-доставщики «Яндекса» появились в больницах Москвы в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом в своём канале в Max заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что устройства в пилотном режиме начали использовать в ГКБ №15 имени О.М. Филатова и ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова. В частности, роботы-доставщики перевозят пробы биоматериалов и расходные материалы в лабораторию, а также лекарства из аптеки в отделение.
«Перед запуском специалисты проработали все необходимые маршруты... А сотрудники стационаров прошли специальное обучение... и управляют доставкой с помощью смартфонов», - отметил мэр.
Градоначальник добавил, что новый проект запущен с целью ускорения логистики внутри больницы, благодаря чему медработники смогут уделять больше времени пациентам.
Ранее Собянин заявил, что все взрослые стационары Москвы были подключены к сервису СМС-информирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Глава МЧС заявил о шести погибших при паводке в Дагестане
- «Социальная справедливость»: Глазьев призвал увеличить налоговые вычеты за покупку жилья
- Путин поручил своевременно оказывать помощь пострадавшим от паводка в Дагестане
- ФАС снизила цены на семь жизненно необходимых лекарств
- Эпоха страз и накладных ресниц: Лисовец назвал бренд Diesel провинциальным китчем
- Карпин рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира по футболу-2026
- «Не ради хайпа»: Барщевский пообещал не задирать цены на спектакль с Долиной
- Вице-губернатора Кубани Коробку отправили в СИЗО по делу о мошенничестве
- Приставы в 2025 году взыскали c россиян рекордные 1,5 трлн рублей долгов
- Испугались «тонких китайцев»: Почему Apple не может придумать складной айфон