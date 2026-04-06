Собянин: Инновационный ИТ-колледж появится в районе Филевский Парк

По его словам, образовательное учреждение примет почти восемь тысяч студентов, которые будут обучаться по ключевым направлениям отрасли. Это установка и обслуживание компьютерного оборудования и сетей, разработка ПО, технологии интернета вещей, искусственный интеллект и кибербезопасность.

«Студенты смогут освоить полный цикл внедрения интеллектуальных решений: от проектирования и настройки до эксплуатации, управления и обеспечения кибербезопасности», - отметил мэр.

Собянин указал, что в колледже также будут созданы междисциплинарные лаборатории и полигоны, предназначенные для моделирования городской среды, управления транспортом, цифровизации социального комплекса, связи и инфокоммуникаций.

Градоначальник добавил, что в обучении будущих специалистов будут участвовать компании, являющиеся лидерами российской ИТ-сферы.

Ранее Собянин заявил, что количество бюджетных мест в колледжах Москвы увеличится на 10 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».