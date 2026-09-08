Собянин: В районе Внуково открыта школа на 2100 учеников
Школу на 2100 учеников открыли в московском районе Внуково. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, новое четырёхэтажное здание на территории жилого квартала на улице Бориса Пастернака, построенное по индивидуальному проекту, вошло в состав ГБОУ «Школа № 1788».
«Там уже сформирован полноценный образовательный кластер, включающий семь детских садов на 2220 малышей и две ранее открытые школы на 3750 учеников», — написал градоначальник.
Строительство новой школы финансировались за счёт инвестора, возводящего в данном районе современный квартал с необходимой социальной инфраструктурой. Новый учебный корпус был безвозмездно передан в систему московского образования.
Мэр рассказал, что при возведении новой школы применялись технологии информационного моделирования, что позволило ускорить работы. Часть стройматериалов были привезены из Твери, Самары, Волгограда и Калуги. Здание состоит из трёх блоков, объединённых общим пространством. У школы два главных входа. Один предназначен для учеников начальной школы, второй - для ребят постарше.
На прилегающей территории было создано полноценное спортивное ядро, обустроена зона отдыха и площадки для торжественных линеек. Для учащихся начальной школы предусмотрены игровые макеты «Космос», «Часы», «Кто быстрее» и «Дерево знаний», а также домик, качалка-балансир и игровой комплекс. Площадку для учеников вторых — четвертых классов оборудовали стенкой для рисования, уличными счётами, игровым комплексом и макетом «Примеры».
Собянин отметил, что внутри образовательного учреждения есть ИТ-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, физкультурный и гимнастический залы, четыре спортзала. Также учащимся предложат широкий спектр возможностей для дополнительного образования. Это спортивные секции по футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, боксу и другим видам спорта, танцевальные секции, изучение основ программирования, прототипирования и робототехники, шахматный кружок, мастерские акварельной живописи и рисунка, обработки дерева, металла и ткани, а также класс кулинарии и изучения иностранных языков, в том числе немецкого и китайского.
Всего с 2011 года в Москве построили 727 объектов образования. Это 498 детских садов и 229 школ, в том числе с дошкольными группами. За счёт городского бюджета возведены 347 объекта, за счёт внебюджетных средств — 380. В том числе на территории ТиНАО возведены 172 объекта образования, что составляет около 25% от их общего числа в столице. Это 107 детских садов и 65 школ. В планах на 2026 год — открыть еще около 60 объектов образования.
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