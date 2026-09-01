Собянин: 1 сентября в Москве открылось 100 обновленных школьных зданий

По его словам, также были открыты 20 новых школ, в том числе пять - с дошкольными группами. В них будут учиться 115 тысяч детей, то есть каждый 10-й ученик Москвы. Мэр указал, что это рекордный показатель не только последнее время, но и, возможно, «за всю историю города».

Градоначальник рассказал, что всего 1 сентября в колледжи, школы и детские сады пришли порядка 1,6 миллиона москвичей. Для них к началу учебы были подготовлены 547 образовательных организаций, открыты 145 новых или полностью реконструированных школ и детских садов. В том числе открытая после обновления школа № 1520 имени Капцовых в Пресненском районе.

Собянин отметил, что здание в Леонтьевском переулке было построено в конце XIX века. Обновление, стартовавшее весной 2025 года, было выполнено по программе «Моя школа». Индивидуальный проект предусматривал сохранение архитектурной индивидуальности и исторически сложившегося облика постройки.

В рамках реконструкции заменили инженерные коммуникации, двери и окна, сделали внутреннюю отделку. В результате школа № 1520 получила комфортные универсальные и специализированные кабинеты, современную медиатеку, пространство для мероприятий, спортивные и обеденный залы. На территории образовательного учреждения была организована зона для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол, а также игровые площадки и место тихого отдыха.

Мэр напомнил, что программа «Моя школа» действует в столице третий год. В 2024 году в её рамках были обновлены четыре школы, в 2025-м — 51 здание, а в сентябре 2026-го открылись 100 обновленных школ. Еще 85 зданий планируют открыть после модернизации в 2027 году.

Реконструкция, которую выполняют по программе, предусматривает полное изменение пространства школ. В частности, вместо узких коридоров, постоянно закрытых актовых залов и невостребованных библиотек в образовательных учреждениях создают открытые зоны рекреации, многофункциональные площадки для мероприятий и медиатеки. В результате школы становятся современными, открытыми, светлыми и удобными, а атмосфера в них — дружелюбной и мотивирующей.

Отмечается, что в текущем году было подготовлено ещё два дополнительных варианта дизайна, за счёт чего школы могут выбрать одно из трёх решений, которые позволят добавить зданиям индивидуальности.

Также программой «Моя школа» предусмотрено оснащение школ современной мебелью и оборудованием нового поколения, которое позволяет кратно улучшить качество преподавания по естественно-научному, инженерному и ИТ-профилю. В частности, только в 2026 году школы и колледжи столицы получили 76 тысяч единиц цифровой техники.

