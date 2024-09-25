Собянин: В районе «Южного порта» появится зеленая набережная без автомобилей
Зеленую набережную, свободную от автомобилей, планируют обустроить на территории бывшей промзоны «Южный порт», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что набережная будет частью непрерывного велопешеходного маршрута протяженностью 13 километров. Также она соединит новые жилые кварталы «Южного порта» с «Полуостровом ЗИЛ» и парком развлечений «Остров мечты».
Вдоль набережной инвесторы построят уникальные водные площадки, также в акватории Москвы-реки соорудят понтонный бассейн и места для занятий спортом. По маршруту планируется установить большой амфитеатр, театры, кафе и площадки под мероприятия.
Всего предусмотрено 25 гектаров зеленых территорий. Работы по благоустройству будут осуществляться в рамках программы комплексного развития территорий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru