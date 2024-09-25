Собянин: В районе «Южного порта» появится зеленая набережная без автомобилей

Вдоль набережной инвесторы построят уникальные водные площадки, также в акватории Москвы-реки соорудят понтонный бассейн и места для занятий спортом. По маршруту планируется установить большой амфитеатр, театры, кафе и площадки под мероприятия.

Всего предусмотрено 25 гектаров зеленых территорий. Работы по благоустройству будут осуществляться в рамках программы комплексного развития территорий.

