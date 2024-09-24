Собянин: Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» посетили более 10,5 млн человек

В 2024 году фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» в столице за 100 дней посетили более 10,5 миллиона гостей, сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

По его словам, одной из ключевых особенностей нового формата стало участие жителей в программе – каждое четвертое мероприятие или 25 тысяч событий было организовано горожанами либо бизнесом и некоммерческими организациями, представленными в Москве. Так свыше 1,1 тысячи предпринимателей провели около 8,5 тысячи мероприятий, таким образом рассказав о своих проектах.

Наибольший интерес у горожан вызвали творческие и спортивные мастер-классы, тренировки и концерты. В общей сложности жители и гости столицы в рамках фестиваля сыграли 200 шахматных партий, около 16 часов слушали живую музыку, а также 80 раз приняли участие в настольных играх.

На бульварах, набережных, стадионах и других городские площадках ежедневно проходили тысячи событий, большая часть из них – в шаговой доступности от жилых домов. Разнообразная программа фестиваля способствовала появлению новых мест притяжения во всех районах Москвы. Самыми посещаемыми площадками при этом стали Большой Городской пруд в Зеленограде и Липовый парк в ТиНАО.

В благотворительных акциях события приняли участие 139 столичных некоммерческих организаций (НКО). Также в рамках проекта «Активный гражданин» прошло голосование о наиболее интересных событиях, в нем приняли участие 1,2 миллиона человек. На площадках фестиваля работали павильоны городской программы лояльности «Миллион призов», где горожане — участники электронных проектов Москвы получили более 20 тысяч сувениров и подарков.

