Собянин: В районе Богородское построили школу на 600 мест
Строительство школы на 600 мест районе Богородское завершено. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он рассказал, что новый учебный корпус в Тюменском проезде возвели по Адресной инвестиционной программе. Школа находится рядом с жилыми домами, построенными в том числе по программе реновации.
По словам градоначальника, в школе предусмотрено разделение потоков - отдельные входы и блоки для младших школьников и для учеников средних и старших классов.
«Есть универсальные и специализированные кабинеты, ИТ-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, спортивный зал и медицинский блок», — отметил Собянин.
Мэр добавил, что открытие новой школы сделает проживание в микрорайоне для семей с детьми комфортнее.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в столице возведут две современные школы искусств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
