Ефимов: Во Внукове строят 8 образовательных объектов за счет частных инвестиций
Восемь образовательных объектов построят в районе Внуково Новомосковского административного округа за счет частных инвестиций, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, школы и детские сады в шаговой доступности улучшат условия обучения и сделают новые районы более комфортными.
«Так, возводится восемь образовательных объектов, рассчитанных на 6970 школьных и дошкольных мест. Их строят частные инвесторы. Все здания будут переданы в столичную систему образования», – заявил Ефимов.
Одно из дошкольных образовательных учреждений появится недалеко от деревни Большое Свинорье в рамках ЖК «Квартал Западный». Как сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, новый трехэтажный детский сад будет рассчитан на 10 групп по 25 детей. В каждом помещении будут игровая, спальная и буфетная зоны, а также раздевалка. Территорию благоустроят, озеленят, установят безопасное оборудование для игр.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл новое здание школы в Коммунарке.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru