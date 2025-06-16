Собянин: В районе Аэропорт открыт новый офис «Мои документы»

По его словам, ранее данный центр находился на первом этаже жилого дома. Теперь же его перенесли на третьем этаже общественного центра «Баку» на улице Усиевича, 12, за счёт чего площадь МФЦ увеличилась в три раза.

«Здесь в три раза больше места, современный интерьер, почти полсотни окон приёма, больше компьютеров для посетителей, отдельный кабинет для регистрации брака, гардероб, игровой уголок, комната матери и ребёнка», — отметил мэр.

Градоначальник добавил, что работа по реконструкции и модернизации центров госуслуг в столице ведётся постоянно.

Ранее Челябинск стал первым городом в России, в котором был запущен сервис обслуживания в МФЦ по биометрии, сообщает RT.

