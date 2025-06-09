В Ленинградской области запустили продажу сим-карт в МФЦ

В Ленинградской области в многофункциональных центрах начали продавать сим-карты оператора «МегаФон». Как сообщили в компании, проект реализуется в пилотном режиме и до конца июня охватит более 40 МФЦ региона.

Нововведение стало ответом на изменения в законодательстве: вступившие в силу поправки к закону «О связи» ужесточили требования к оформлению сим-карт, особенно для иностранных граждан, отмечает телеканал «360». Теперь для подключения к мобильной связи им необходимо предоставить нотариально заверенный перевод паспорта, получить СНИЛС, зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и сдать биометрические данные.

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В компании пояснили, что многие иностранцы приезжают в Россию на непродолжительный срок и не всегда успевают пройти все требуемые процедуры. По словам директора департамента развития «МегаФона» Игоря Глебова, оформление всех документов может занимать до двух недель, поскольку требует визитов в разные ведомства — в МФЦ, банк и отделения Социального фонда.

Совместный проект с МФЦ позволяет сократить сроки активации контрактов, объединив оформление всех необходимых документов в одном окне. В дальнейшем оператор планирует расширить практику на другие регионы страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Ленинградская ОбластьГосуслугиМФЦ

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