В Ленинградской области запустили продажу сим-карт в МФЦ

В Ленинградской области в многофункциональных центрах начали продавать сим-карты оператора «МегаФон». Как сообщили в компании, проект реализуется в пилотном режиме и до конца июня охватит более 40 МФЦ региона.

Нововведение стало ответом на изменения в законодательстве: вступившие в силу поправки к закону «О связи» ужесточили требования к оформлению сим-карт, особенно для иностранных граждан, отмечает телеканал «360». Теперь для подключения к мобильной связи им необходимо предоставить нотариально заверенный перевод паспорта, получить СНИЛС, зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и сдать биометрические данные.