Собянин: В онкостационарах Москвы установили семь новейших роботов для хирургии

В главных онкологических центрах Москвы установили семь новых роботических систем для проведения операций, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Это существенно расшириловозможности врачей. В итоге уже в текущем году высокотехнологичное лечение получат больше двух тысяч онкологических пациентов», — пояснил он.

Как рассказал Собянин, новое оборудование появилось в Московском многопрофильном научно-клиническом центре «Коммунарка», Московской городской онкологической больнице № 62, онкоцентре № 1 городской клинической больницы имени Юдина, Московском научно-клиническом центре имени С.П. Боткина и Московском клиническом научном центре имени А.С. Логинова.

Роботизированная хирургия в Москве является одним из наиболее передовых направлений в медицине. К ее ключевым преимуществам можно отнести высокую точность и минимальную травматичность.

На протяжении нескольких лет в столице действует программа переоснащения больниц и поликлиник, уже поставлено 50 тысяч единиц современной техники, столько же намерены приобрести к 2028 году.

