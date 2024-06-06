Собянин: В ОЭЗ «Технополис Москва» откроется уникальный центр компетенций
Уникальный центр компетенций станкоинструментальной промышленности появится в Москве. Меморандум об этом на ПМЭФ-2024 подписали мэр столицы Сергей Собянин и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
В своём Telegram-канале глава Москвы указал, что новый центр станет первым в России. Он разместится в индустриальном парке «Руднево» в ОЭЗ «Технополис Москва», где будет создано почти 400 новых рабочих мест.
«Станкоинструментальная промышленность обеспечивает оснащение различных предприятий, выпускающих машиностроительную продукцию гражданского и специального назначения», — написал Собянин.
Отмечается, что на площади 19,5 тысячи квадратных метров объединят центры производственных систем, испытаний металлорежущего инструмента и оснастки, станков с ЧПУ, а также экспертно-аналитический центр, конструкторское бюро, инженерный корпус и опытное производство.
Ранее Собянин подписал постановление о комплексном развитии незастроенной территории в районе Раменки на западе столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru