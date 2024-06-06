Собянин: В ОЭЗ «Технополис Москва» откроется уникальный центр компетенций

В своём Telegram-канале глава Москвы указал, что новый центр станет первым в России. Он разместится в индустриальном парке «Руднево» в ОЭЗ «Технополис Москва», где будет создано почти 400 новых рабочих мест.

«Станкоинструментальная промышленность обеспечивает оснащение различных предприятий, выпускающих машиностроительную продукцию гражданского и специального назначения», — написал Собянин.

Отмечается, что на площади 19,5 тысячи квадратных метров объединят центры производственных систем, испытаний металлорежущего инструмента и оснастки, станков с ЧПУ, а также экспертно-аналитический центр, конструкторское бюро, инженерный корпус и опытное производство.

Ранее Собянин подписал постановление о комплексном развитии незастроенной территории в районе Раменки на западе столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

