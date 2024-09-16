Собянин: В новые квартиры по реновации скоро переедут еще более 6 тысяч москвичей

Он заявил, что реновация набрала хороший темп и до концам 2024 в новые квартиры заселятся больше 6 тысяч москвичей.

В частности, один из жилых комплексов построили в Электролитном проезде Нагорного района.

Собянин уточнил, что в доме на 318 квартир с современной отделкой, застекленными лоджиями и балконами, также парковкой. Во дворе созданы все удобства для маломобильных жильцов и детей: детские и спортивные площадки, пространства для отдыха. В пешей доступности находится метро, школы и детские сады.

По словам Собянина, в Нагорном районе в программу реновации включено 53 дома.



