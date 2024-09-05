Согласован проект строительства жилого дома по реновации в районе Южное Бутово
Согласован проект строительства дома в рамках реализации программы реновации в районе Южное Бутово, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Согласно проекту, новый дом Г-образной формы будет состоять из пяти секций по десять этажей. На первом этаже здания запланировано размещение нежилых объектов общественного и социального назначения», – сказал он.
Новый дом будет рассчитан на 288 квартир, семь из которых приспособят для маломобильных жильцов. В каждой из секций здания разместят два лифта. Входные группы в секции будут включать вестибюли, лестничные клетки, колясочные, офисы консьержа. В проекте предусмотрена и подземная парковка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru