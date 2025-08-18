Собянин: В Москве в 26-й раз пройдет конкурс «Путеводная звезда»
В 2025 году в Москве в 26-й раз вручат премию московского правительства в области туризма и гостеприимства «Путеводная звезда». Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник напомнил,что премия помогает определить лучших представителей туристической индустрии Москвы, приём заявок пройдёт с 1 до 30 сентября.
Собянин указал, что в этом году были добавлены новые категории, в том числе «Общественные пространства и городская среда», «Технологии и будущее», «Люди и кадры».
«Победителей выберут также в социально значимых номинациях «Лучшее впечатление для детей» и «Лучший объект культурного наследия после реставрации», — отметил мэр.
Он добавил, в 2025 году впервые будет работать экспертный совет, который выберет лучших в специальных номинациях.
Ранее Собянин заявил, что национальной премией «Умный город» были отмечены 20 столичных проектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
