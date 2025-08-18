Собянин: В Москве в 26-й раз пройдет конкурс «Путеводная звезда»

Градоначальник напомнил,что премия помогает определить лучших представителей туристической индустрии Москвы, приём заявок пройдёт с 1 до 30 сентября.

Собянин указал, что в этом году были добавлены новые категории, в том числе «Общественные пространства и городская среда», «Технологии и будущее», «Люди и кадры».

«Победителей выберут также в социально значимых номинациях «Лучшее впечатление для детей» и «Лучший объект культурного наследия после реставрации», — отметил мэр.

Он добавил, в 2025 году впервые будет работать экспертный совет, который выберет лучших в специальных номинациях.

