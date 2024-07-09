Собянин: В Москве создан единый цифровой контур здравоохранения

В Москве повысили качество диагностики заболеваний и лечения людей благодаря развитию цифровизации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Так, Собянин рассказал, что замена аналогового оборудования на цифровую технику позволила создать в Москве единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Теперь вся медицинская информация доступна врачам онлайн в единой системе.

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Также во всех поликлиниках сегодня используется безбумажный формат работы, а в ближайшие полгода число цифровых стационаров превысит 30 единиц.

Помимо этого, в столице действует флагманский проект по автоматизированной расшифровке ЭКГ. Точность диагностики заболеваний достигает 95%, уточнил Собянин. С мая 2024 года сервисы искусственного интеллекта сегодня обрабатывают также флюорографии и рентгеновские снимки органов грудной клетки, составляя заключение, которое проверяется врачом.

Благодаря системе «триаж» в стационарах врачи приемных отделений могут быстрее распределять пациентов в красную, желтую или зеленый зону. А сервис «Цифровая реанимация» позволил перевести в электронный вид карту интенсивной терапии. В лаборатории онкологических клиник Москвы стекла с биоматериалом заменили на цифровые изображения, что позволило сократить время на диагностику на 20%.

Помимо этого, пациентам доступны цифровые справки в системе ЕМИАС. Также здесь можно дистанционно закрыть больничный или оформить детскую медкарту.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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