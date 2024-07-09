Собянин: В Москве создан единый цифровой контур здравоохранения
В Москве повысили качество диагностики заболеваний и лечения людей благодаря развитию цифровизации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Так, Собянин рассказал, что замена аналогового оборудования на цифровую технику позволила создать в Москве единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Теперь вся медицинская информация доступна врачам онлайн в единой системе.
Также во всех поликлиниках сегодня используется безбумажный формат работы, а в ближайшие полгода число цифровых стационаров превысит 30 единиц.
Помимо этого, в столице действует флагманский проект по автоматизированной расшифровке ЭКГ. Точность диагностики заболеваний достигает 95%, уточнил Собянин. С мая 2024 года сервисы искусственного интеллекта сегодня обрабатывают также флюорографии и рентгеновские снимки органов грудной клетки, составляя заключение, которое проверяется врачом.
Благодаря системе «триаж» в стационарах врачи приемных отделений могут быстрее распределять пациентов в красную, желтую или зеленый зону. А сервис «Цифровая реанимация» позволил перевести в электронный вид карту интенсивной терапии. В лаборатории онкологических клиник Москвы стекла с биоматериалом заменили на цифровые изображения, что позволило сократить время на диагностику на 20%.
Помимо этого, пациентам доступны цифровые справки в системе ЕМИАС. Также здесь можно дистанционно закрыть больничный или оформить детскую медкарту.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: У телеведущего Леонида Каневского нашли злокачественную опухоль
- Моди сообщил об открытии двух новых консульств Индии в России
- В Белгородской области при атаке дрона ранены два человека
- СМИ: Во Франции начали расследование против Ле Пен из-за финансирования кампании
- Российские бизнесмены столкнулись с нехваткой 130 тысяч программистов
- СМИ: Мошенники развели женщину с помощью дипфейка Собянина и замминистра МВД РФ
- СМИ: Кушанашвили могут провести еще одну операцию
- Мошенники начали обманывать россиян при помощи YouTube
- В Удмуртии 24 ребенка отравились в оздоровительном лагере
- Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Запорожской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru