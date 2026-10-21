Собянин: В Москве создается Дворец ветеранов специальной военной операции
Дворец ветеранов специальной военной операции создаётся в Москве. Об этом в своём канале в мессенджере «Макс» заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, новый Дворец будет открыт на базе старого Социально-реабилитационного центра ветеранов войн в Екатерининском парке, где в настоящее время выполняется реконструкция. В итоге будет создан единый комплекс с впервые созданной полноценной инфраструктурой для восстановления и реабилитации ветеранов СВО, где каждый из них найдёт единомышленников, поддержку и новые интересы.
«Ключевая идея обновлённой модели — совместить активную социализацию с передовыми методами реабилитации, не отрывая человека от работы и семьи. Поэтому упор сделан на гибкие, дневные и краткосрочные форматы», - написал градоначальник.
Он ометил, что в Дворце будет установлено новейшее высокотехнологичное оборудование. Будут оборудованы водно-оздоровительный комплекс с бассейном, школа ходьбы, кабинеты физиотерапии, залы лечебной физкультуры и кинезиотерапии, а также зал для занятий йогой и единоборствами, лечебной гимнастикой, творческие мастерские для арт-терапии, уютные библиотеки, музыкальные и танцевальные классы и многое другое.
Собянин сообщил, что завершить реконструкцию Дворца ветеранов СВО планируется до конца 2027 года.
Также мэр рассказал, что параллельно идёт комплексное благоустройство прилегающего Екатерининского парка. Его планируют завершить уже в конце текущего года. Объект получит современную инфраструктуру для отдыха, спорта, творчества, семейного досуга, ярких городских событий и станет одним из лучших в стране, сохранив при этом своё 300-летнее культурное наследие.
В частности, в проекте по созданию комфортного общественного пространства предусмотрена модернизация трёх парковых павильонов, в том числе ротонды, являющейстя объектом культурного наследия. Здесь появится камерное место для самых красивых и запоминающихся событий: выездных церемоний бракосочетания, концертов, литературных вечеров.
Около входа со стороны строящейся станции «Достоевская» будет сформировано новое пространство для отдыха у воды с лодочной станцией и амфитеатром. Параллельно укрепят берега Екатерининского пруда, отремонтирована парадная лестница, а над водной гладью появится необычный «парящий» смотровой балкон.
Кроме того, будет открыта веранда для концертов, кинопоказов и тематических вечеров. Перед зданием Екатерининского института появится «Живописный сад», где восстановят розарий, установят арочную конструкцию с подвесными качелями и столы для игры в шахматы. Также предусмотрено создание условия для регулярных тренировок и активного отдыха. Будет создан новый семейный центр с тремя многофункциональными залами, детским клубом, кафе и информационным центром.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиян предупредили об опасности применения ИИ в научных экспериментах
- «Волшебная кнопка!»: «Кривая линия» помогла Яхроме, а Фрязино попало в «кофейный ад»
- Ушаков: Новый раунд трехсторонних переговоров по Украине может пройти в Абу-Даби
- Онищенко призвал не паниковать из-за растущей устойчивости пациентов к антибиотикам
- Депутаты Госдумы утвердили все кандидатуры новых членов правительства
- Ушаков: КНР уже готовит возможную встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина
- В России рассказали об эффекте от экспорта дизеля зарубежным странам
- Ушаков: Путин представил Уиткоффу объективную ситуацию на фронте
- Вывод «неэффективных» лекарств из обращения назвали крайней мерой
- «Подстроимся!»: Как визовый режим изменит отдых россиян в Черногории