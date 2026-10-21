Собянин: В Москве создается Дворец ветеранов специальной военной операции

По его словам, новый Дворец будет открыт на базе старого Социально-реабилитационного центра ветеранов войн в Екатерининском парке, где в настоящее время выполняется реконструкция. В итоге будет создан единый комплекс с впервые созданной полноценной инфраструктурой для восстановления и реабилитации ветеранов СВО, где каждый из них найдёт единомышленников, поддержку и новые интересы.

«Ключевая идея обновлённой модели — совместить активную социализацию с передовыми методами реабилитации, не отрывая человека от работы и семьи. Поэтому упор сделан на гибкие, дневные и краткосрочные форматы», - написал градоначальник.

Он ометил, что в Дворце будет установлено новейшее высокотехнологичное оборудование. Будут оборудованы водно-оздоровительный комплекс с бассейном, школа ходьбы, кабинеты физиотерапии, залы лечебной физкультуры и кинезиотерапии, а также зал для занятий йогой и единоборствами, лечебной гимнастикой, творческие мастерские для арт-терапии, уютные библиотеки, музыкальные и танцевальные классы и многое другое.

Собянин сообщил, что завершить реконструкцию Дворца ветеранов СВО планируется до конца 2027 года.

Также мэр рассказал, что параллельно идёт комплексное благоустройство прилегающего Екатерининского парка. Его планируют завершить уже в конце текущего года. Объект получит современную инфраструктуру для отдыха, спорта, творчества, семейного досуга, ярких городских событий и станет одним из лучших в стране, сохранив при этом своё 300-летнее культурное наследие.

В частности, в проекте по созданию комфортного общественного пространства предусмотрена модернизация трёх парковых павильонов, в том числе ротонды, являющейстя объектом культурного наследия. Здесь появится камерное место для самых красивых и запоминающихся событий: выездных церемоний бракосочетания, концертов, литературных вечеров.

Около входа со стороны строящейся станции «Достоевская» будет сформировано новое пространство для отдыха у воды с лодочной станцией и амфитеатром. Параллельно укрепят берега Екатерининского пруда, отремонтирована парадная лестница, а над водной гладью появится необычный «парящий» смотровой балкон.

Кроме того, будет открыта веранда для концертов, кинопоказов и тематических вечеров. Перед зданием Екатерининского института появится «Живописный сад», где восстановят розарий, установят арочную конструкцию с подвесными качелями и столы для игры в шахматы. Также предусмотрено создание условия для регулярных тренировок и активного отдыха. Будет создан новый семейный центр с тремя многофункциональными залами, детским клубом, кафе и информационным центром.

