Собянин: Переселение по программе реновации затронуло более 300 тысяч человек

По его словам, реализуемая в столице программа реновации является вкладом города в решение задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Собянин указал, что Москва перешла символический рубеж — процесс переселения затронул уже свыше 300 тысяч горожан.

«По московским меркам вроде и немного, а так это целый областной город — 300 тысяч жителей», — отметил мэр, добавив, что в будущем масштаб программы станет ещё больше — предстоит переселить 700 тысяч жителей.

Градоначальник отметил, что только в районе Новогиреево в программу включено 72 дома. Здесь уже готовы и переданы под заселение шесть жилых комплексов. В частности, это ЖК на Свободном проспекте, который возведён по индивидуальному проекту и гармонично вписан в существующую застройку района.

Новый дом отличается высоким классом энергоэффективности. Он подключен к индивидуальному тепловому пункту, а также оснащен автоматизированной системой контроля и учета потребления ресурсов. Благодаря этому снижаются затраты на эксплуатацию и плату за коммунальные услуги.

Также в жилом комплексе создана безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. В вестибюлях жилой части размещены технические помещения, почтовые ящики, комнаты консьержей, помещения для хранения колясок и велосипедов. На нежилом первом этаже предусмотрены помещения под магазины и предприятия сферы услуг. Около дома оборудованы детская и спортивная площадка, а также место для тихого отдыха.

В новостройке есть 470 квартир. В них переезжают 397 семей — это 1056 жителей четырёх домов по Свободному проспекту и в Сапёрном проезде.

Мэр рассказал, что дом расположен недалеко от станции метро «Новогиреево». В пешей доступности от него находятся школы, детские сады, поликлиники. Это избавит новосёлов от необходимости переводить детей в другие образовательные учреждения и прикрепляться к новому медучреждению. Помимо этого рядом Ивановский и Терлецкий лесопарки, Зелёный парк и Кошачий пруд.

В Новогирееве программа реновации выполнена почти на 30%. Сейчас строится ещё один дом — на Федеративном проспекте. В целом за последние годы район стал гораздо комфортнее для жителей. Здесь уже работает наземное метро, а в апреле был открыт самый протяжённый в мире второй Московский трамвайный диаметр, который проходить от станции Новогиреево МЦД-4 через центр города до метро «Чертановская». Кроме того, была выполнена комплексная реконструкция четырёх зданий поликлиник и школы №1324 на Федеративном проспекте.

